XETRA-Handel im Blick 04.12.2025 15:59:41

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Der LUS-DAX entwickelt sich am Donnerstagnachmittag positiv.

Am Donnerstag klettert der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,44 Prozent auf 23 881,00 Punkte.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 23 794,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 929,00 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 04.11.2025, einen Stand von 23 884,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, wies der LUS-DAX 23 829,00 Punkte auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 04.12.2024, einen Stand von 20 220,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 19,62 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. 18 821,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Daimler Truck (+ 5,13 Prozent auf 37,30 EUR), Porsche Automobil (+ 5,06 Prozent auf 39,44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,16 Prozent auf 60,05 EUR), BMW (+ 3,43 Prozent auf 92,24 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 3,01 Prozent auf 105,95 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil BASF (-2,31 Prozent auf 43,20 EUR), Bayer (-2,31 Prozent auf 33,46 EUR), EON SE (-1,55 Prozent auf 15,59 EUR), Continental (-1,44 Prozent auf 65,54 EUR) und Scout24 (-1,42 Prozent auf 86,75 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 941 038 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 236,656 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,02 erwartet. Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Enhaltene Werte
Historische Kursdaten
Zur L&S-DAX-Indikation

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Analysen

27.11.25 Volkswagen Halten DZ BANK
26.11.25 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.11.25 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.25 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

