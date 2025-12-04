STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Heute wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,33 Prozent auf 5 713,51 Punkte nach oben. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,856 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,268 Prozent auf 5 709,83 Punkte an der Kurstafel, nach 5 694,56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 731,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 704,44 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,947 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 04.11.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 660,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 346,71 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 04.12.2024, mit 4 919,02 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 16,18 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,42 Prozent auf 60,20 EUR), BMW (+ 3,54 Prozent auf 92,34 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,16 Prozent auf 106,10 EUR), SAP SE (+ 1,94 Prozent auf 210,50 EUR) und Siemens Energy (+ 1,53 Prozent auf 115,80 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Bayer (-1,85 Prozent auf 33,62 EUR), Deutsche Börse (-1,38 Prozent auf 220,90 EUR), Eni (-1,04 Prozent auf 16,25 EUR), BASF (-0,79 Prozent auf 43,87 EUR) und Enel (-0,62 Prozent auf 8,82 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 266 695 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 363,996 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,30 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,81 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at