04.12.2025 12:26:42
Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Mittag zu
Am Donnerstag legt der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA um 0,44 Prozent auf 23 881,50 Punkte zu.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 913,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 23 794,50 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 884,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Stand von 23 829,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 20 220,00 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 19,62 Prozent zu. 24 773,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 18 821,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Porsche Automobil (+ 5,70 Prozent auf 39,68 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,42 Prozent auf 60,20 EUR), Daimler Truck (+ 3,92 Prozent auf 36,87 EUR), BMW (+ 3,54 Prozent auf 92,34 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 3,16 Prozent auf 106,10 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Bayer (-1,85 Prozent auf 33,62 EUR), Deutsche Börse (-1,38 Prozent auf 220,90 EUR), Scout24 (-1,36 Prozent auf 86,80 EUR), RWE (-1,30 Prozent auf 43,20 EUR) und EON SE (-1,17 Prozent auf 15,65 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 266 695 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 236,656 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,02 zu Buche schlagen. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
