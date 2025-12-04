Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Index-Performance im Blick
|
04.12.2025 15:59:41
Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Nachmittag im Plus
Am Donnerstag steigt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,46 Prozent auf 5 720,99 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,856 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,268 Prozent stärker bei 5 709,83 Punkten in den Handel, nach 5 694,56 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 704,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5 731,94 Einheiten.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,08 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 04.11.2025, bei 5 660,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 346,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 919,02 Punkten auf.
Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,33 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5 818,07 Punkte. Bei 4 540,22 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,16 Prozent auf 60,05 EUR), BMW (+ 3,43 Prozent auf 92,24 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,01 Prozent auf 105,95 EUR), SAP SE (+ 2,91 Prozent auf 212,50 EUR) und adidas (+ 2,25 Prozent auf 163,35 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen BASF (-2,31 Prozent auf 43,20 EUR), Bayer (-2,31 Prozent auf 33,46 EUR), Eni (-0,58 Prozent auf 16,32 EUR), Enel (-0,56 Prozent auf 8,83 EUR) und Infineon (-0,48 Prozent auf 36,57 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 941 038 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 363,996 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick
2025 präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten
|
04.12.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|DAX-Handel aktuell: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
04.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
04.12.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Bayermehr Analysen
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|02.12.25
|Bayer Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.12.25
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|02.12.25
|Bayer Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.12.25
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|02.12.25
|Bayer Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.12.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|25.11.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|162,35
|0,43%
|ASML NV
|955,80
|0,56%
|BASF
|42,92
|-0,30%
|Bayer
|33,61
|0,07%
|BMW AG
|93,14
|0,28%
|BNP Paribas S.A.
|75,69
|0,16%
|Enel S.p.A.
|8,83
|0,16%
|Eni S.p.A.
|16,00
|-2,62%
|Infineon AG
|36,50
|0,18%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|60,44
|0,53%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,37
|0,20%
|SAP SE
|211,05
|-0,24%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|105,60
|0,33%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 718,08
|0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.