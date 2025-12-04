Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Nachmittag im Plus

Am Donnerstag steigt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,46 Prozent auf 5 720,99 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,856 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,268 Prozent stärker bei 5 709,83 Punkten in den Handel, nach 5 694,56 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 704,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5 731,94 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,08 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 04.11.2025, bei 5 660,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 346,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 919,02 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,33 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5 818,07 Punkte. Bei 4 540,22 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,16 Prozent auf 60,05 EUR), BMW (+ 3,43 Prozent auf 92,24 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,01 Prozent auf 105,95 EUR), SAP SE (+ 2,91 Prozent auf 212,50 EUR) und adidas (+ 2,25 Prozent auf 163,35 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen BASF (-2,31 Prozent auf 43,20 EUR), Bayer (-2,31 Prozent auf 33,46 EUR), Eni (-0,58 Prozent auf 16,32 EUR), Enel (-0,56 Prozent auf 8,83 EUR) und Infineon (-0,48 Prozent auf 36,57 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 941 038 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 363,996 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

2025 präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

