Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart freundlich

Der SDAX bleibt auch am dritten Tag der Woche in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr springt der SDAX im XETRA-Handel um 0,80 Prozent auf 14 361,65 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 98,796 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,291 Prozent stärker bei 14 288,54 Punkten, nach 14 247,14 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 14 361,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 288,54 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, einen Stand von 14 317,55 Punkten auf. Der SDAX bewegte sich am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 14 297,43 Punkten. Der SDAX wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Wert von 13 745,12 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 3,91 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. 13 230,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 15,24 Prozent auf 7,87 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 5,21 Prozent auf 62,60 EUR), SMA Solar (+ 2,91 Prozent auf 25,50 EUR), Salzgitter (+ 2,49 Prozent auf 16,44 EUR) und PVA TePla (+ 2,24 Prozent auf 14,61 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil thyssenkrupp nucera (-1,25 Prozent auf 8,70 EUR), Grand City Properties (-0,72 Prozent auf 11,01 EUR), Dermapharm (-0,71 Prozent auf 35,20 EUR), adesso SE (-0,65 Prozent auf 92,00 EUR) und IONOS (-0,62 Prozent auf 24,20 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Aktuell weist die AUTO1-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 78 765 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 7,232 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,72 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at