WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Suss Microtec von 50 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Nicole Winkler reagierte damit am Mittwochabend auf eine weitere Gewinnwarnung des Halbleiterzulieferers bei anhaltendem Gegenwind. Die Bewertung sei allerdings "durch die mittelfristige Brille gesehen" durchaus attraktiv./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
33,64 €
Abst. Kursziel*:
9,99%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
27,12 €
Abst. Kursziel aktuell:
36,43%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
