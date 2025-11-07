SUSS MicroTec Aktie
|30,98EUR
|0,20EUR
|0,65%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 36 auf 40 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der auf die Halbleiterindustrie fokussierte Maschinenbauer sei bestens gerüstet für einen weiteren Aufschwung durch den Megatrend der Künstlichen Intelligenz (KI), schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung. Im vierten Quartal erwarte das Unternehmen deutlich verbesserte Auftragseingänge und die jüngsten Äußerungen des Konzernchefs zur Stimmung im Halbleitersektor hätten zuversichtlicher geklungen als in den Monaten zuvor. Vor diesen Hintergründen habe sich das Profil von Chancen und Risiken zum Positiven verändert./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,64 €
|
Abst. Kursziel*:
18,91%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
30,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,12%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
