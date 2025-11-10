SUSS MicroTec Aktie
|32,88EUR
|2,00EUR
|6,48%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 31 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Beim Chipausrüster sei eine Auftragsbelebung in Sicht, schrieb Janardan Menon in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Die bisherige Schwäche hier sei ohnehin in den gesunkenen Umsatzschätzungen für 2026 berücksichtigt. Zudem wies Menon auf die niedrige Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von lediglich 14 auf Basis der Prognose für das kommende Jahr hin./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,64 €
|
Abst. Kursziel*:
24,85%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,74%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|32,62
|5,63%
