Optimismus in Frankfurt: TecDAX legt zu

Am Donnerstagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr legt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,91 Prozent auf 3 400,41 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 517,110 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,053 Prozent auf 3 371,69 Punkte an der Kurstafel, nach 3 369,90 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 371,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 420,55 Punkten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 0,571 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 21.02.2024, bei 3 339,51 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, bei 3 325,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.03.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 238,09 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 2,28 Prozent zu. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Kontron (+ 5,16 Prozent auf 22,00 EUR), Nordex (+ 4,25 Prozent auf 11,91 EUR), JENOPTIK (+ 3,35 Prozent auf 29,64 EUR), Siltronic (+ 3,34 Prozent auf 86,55 EUR) und SMA Solar (+ 3,09 Prozent auf 55,05 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Nemetschek SE (-3,22 Prozent auf 84,64 EUR), United Internet (-3,11 Prozent auf 21,18 EUR), Nagarro SE (-1,54 Prozent auf 73,55 EUR), EVOTEC SE (-0,99 Prozent auf 13,57 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,81 Prozent auf 116,05 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 454 707 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 202,210 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

2024 hat die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at