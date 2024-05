Optimismus in New York: NASDAQ 100 im Aufwind

Der NASDAQ 100 gewinnt am Mittwoch an Fahrt.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,40 Prozent fester bei 18 579,74 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,491 Prozent höher bei 18 412,81 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 322,77 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 18 583,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 359,32 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,93 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 17 706,83 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 15.02.2024, den Stand von 17 845,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 13 413,51 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 12,31 Prozent zu. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 583,76 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit IDEXX Laboratories (+ 4,92 Prozent auf 546,74 USD), Biogen (+ 4,03 Prozent auf 236,02 USD), CrowdStrike (+ 3,83 Prozent auf 342,18 USD), Synopsys (+ 3,79 Prozent auf 580,84 USD) und Intuitive Surgical (+ 3,57 Prozent auf 397,89 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Lucid (-7,21 Prozent auf 2,90 USD), Warner Bros Discovery (-3,86 Prozent auf 8,23 USD), Sirius XM (-3,63 Prozent auf 3,06 USD), Walgreens Boots Alliance (-2,02 Prozent auf 17,98 USD) und Charter A (-1,84 Prozent auf 273,01 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Amazon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 947 892 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,840 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,32 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at