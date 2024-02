Optimismus in New York: NASDAQ 100 mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 verzeichnet am Mittag Kursgewinne.

Um 17:59 Uhr erhöht sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,27 Prozent auf 17 803,88 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,014 Prozent stärker bei 17 757,60 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 755,07 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 17 728,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 810,58 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,959 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 08.01.2024, einen Stand von 16 649,87 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 08.11.2023, bei 15 313,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.02.2023, wies der NASDAQ 100 12 495,38 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,62 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 17 810,58 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Marvell Technology (+ 4,18 Prozent auf 72,27 USD), GLOBALFOUNDRIES (+ 4,00 Prozent auf 54,64 USD), Lululemon Athletica (+ 3,65 Prozent auf 474,45 USD), Align Technology (+ 2,95 Prozent auf 293,14 USD) und Atlassian A (+ 2,76 Prozent auf 215,25 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen PayPal (-11,35 Prozent auf 56,06 USD), AstraZeneca (-5,76 Prozent auf 62,72 USD), O Reilly Automotive (-4,41 Prozent auf 1 019,98 USD), JDcom (-3,86 Prozent auf 22,16 USD) und Comcast (-3,42 Prozent auf 41,40 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die PayPal-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 312 190 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,795 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,99 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,65 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at