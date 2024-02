Optimismus in New York: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

Am Dienstag steht der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,12 Prozent im Plus bei 38 426,88 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 11,606 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,434 Prozent auf 38 546,77 Punkte an der Kurstafel, nach 38 380,12 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38 350,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 38 545,28 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, stand der Dow Jones bei 37 466,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 34 095,86 Punkte. Vor einem Jahr, am 06.02.2023, wurde der Dow Jones mit 33 891,02 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,89 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 38 783,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 3,14 Prozent auf 22,86 USD), Nike (+ 2,65 Prozent auf 102,32 USD), Cisco (+ 1,68 Prozent auf 50,34 USD), Dow (+ 1,05 Prozent auf 53,72 USD) und Boeing (+ 1,05 Prozent auf 208,79 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Amgen (-1,16 Prozent auf 318,22 USD), McDonalds (-0,95 Prozent auf 283,24 USD), Intel (-0,61 Prozent auf 42,51 USD), Salesforce (-0,41 Prozent auf 286,93 USD) und Verizon (-0,35 Prozent auf 41,24 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 684 388 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,841 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,86 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

