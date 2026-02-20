Optimismus in Wien: ATX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Schoeller-Bleckmann Aktie

Kursentwicklung 20.02.2026 09:29:04

Aktuell geht es für den ATX erneut nach oben.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,10 Prozent höher bei 5 794,26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 168,204 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,018 Prozent tiefer bei 5 787,48 Punkten in den Handel, nach 5 788,53 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 799,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 783,69 Einheiten.

ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 3,06 Prozent aufwärts. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.01.2026, bei 5 370,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, lag der ATX bei 4 819,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.02.2025, wies der ATX 4 027,54 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,27 Prozent. Bei 5 835,02 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Punkten erreicht.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 1,55 Prozent auf 91,80 EUR), Verbund (+ 0,93 Prozent auf 59,75 EUR), PORR (+ 0,88 Prozent auf 40,00 EUR), CPI Europe (+ 0,86 Prozent auf 16,34 EUR) und Andritz (+ 0,75 Prozent auf 73,40 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-1,38 Prozent auf 50,20 EUR), voestalpine (-0,67 Prozent auf 47,32 EUR), DO (-0,46 Prozent auf 216,00 EUR), OMV (-0,45 Prozent auf 55,60 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,41 Prozent auf 36,30 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 32 952 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 41,787 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Im ATX präsentiert die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

