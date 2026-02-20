Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Kursentwicklung
|
20.02.2026 09:29:04
Optimismus in Wien: ATX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,10 Prozent höher bei 5 794,26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 168,204 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,018 Prozent tiefer bei 5 787,48 Punkten in den Handel, nach 5 788,53 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 799,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 783,69 Einheiten.
ATX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 3,06 Prozent aufwärts. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.01.2026, bei 5 370,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, lag der ATX bei 4 819,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.02.2025, wies der ATX 4 027,54 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,27 Prozent. Bei 5 835,02 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Punkten erreicht.
Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 1,55 Prozent auf 91,80 EUR), Verbund (+ 0,93 Prozent auf 59,75 EUR), PORR (+ 0,88 Prozent auf 40,00 EUR), CPI Europe (+ 0,86 Prozent auf 16,34 EUR) und Andritz (+ 0,75 Prozent auf 73,40 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-1,38 Prozent auf 50,20 EUR), voestalpine (-0,67 Prozent auf 47,32 EUR), DO (-0,46 Prozent auf 216,00 EUR), OMV (-0,45 Prozent auf 55,60 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,41 Prozent auf 36,30 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 32 952 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 41,787 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf
Im ATX präsentiert die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann
|
20.02.26
|Börse Wien: Letztendlich Gewinne im ATX Prime (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zuversicht in Wien: ATX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel: ATX am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
20.02.26
|ATX-Handel aktuell: ATX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
20.02.26
|Optimismus in Wien: ATX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.02.26
|Verluste in Wien: ATX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.02.26
|Verluste in Wien: So bewegt sich der ATX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
18.02.26