Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|ATX Prime-Performance im Blick
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25.08.2026 15:58:44
Optimismus in Wien: Pluszeichen im ATX Prime
Am Dienstag geht es im ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,71 Prozent auf 3 277,05 Punkte nach oben. In den Handel ging der ATX Prime 0,026 Prozent fester bei 3 254,86 Punkten, nach 3 254,00 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 292,44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 252,67 Zählern.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 3 177,07 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 25.05.2026, bei 3 036,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der ATX Prime bei 2 378,97 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23,28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten erreicht.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,12 Prozent auf 135,40 EUR), FACC (+ 4,37 Prozent auf 15,76 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,77 Prozent auf 29,65 EUR), Rosenbauer (+ 2,00 Prozent auf 61,20 EUR) und STRABAG SE (+ 1,64 Prozent auf 87,00 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Lenzing (-4,38 Prozent auf 22,90 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,01 Prozent auf 4,51 EUR), UBM Development (-1,18 Prozent auf 16,80 EUR), Wolford (-0,97 Prozent auf 2,04 EUR) und OMV (-0,66 Prozent auf 67,60 EUR) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im ATX Prime
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 151 670 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 47,313 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.
KGV und Dividende der ATX Prime-Werte
Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert mit 7,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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