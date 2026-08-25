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ATX Prime-Performance im Blick 25.08.2026 15:58:44

Optimismus in Wien: Pluszeichen im ATX Prime

Optimismus in Wien: Pluszeichen im ATX Prime

Für den ATX Prime geht es am Dienstag aufwärts.

Am Dienstag geht es im ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,71 Prozent auf 3 277,05 Punkte nach oben. In den Handel ging der ATX Prime 0,026 Prozent fester bei 3 254,86 Punkten, nach 3 254,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 292,44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 252,67 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 3 177,07 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 25.05.2026, bei 3 036,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der ATX Prime bei 2 378,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23,28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,12 Prozent auf 135,40 EUR), FACC (+ 4,37 Prozent auf 15,76 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,77 Prozent auf 29,65 EUR), Rosenbauer (+ 2,00 Prozent auf 61,20 EUR) und STRABAG SE (+ 1,64 Prozent auf 87,00 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Lenzing (-4,38 Prozent auf 22,90 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,01 Prozent auf 4,51 EUR), UBM Development (-1,18 Prozent auf 16,80 EUR), Wolford (-0,97 Prozent auf 2,04 EUR) und OMV (-0,66 Prozent auf 67,60 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 151 670 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 47,313 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert mit 7,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 145,20 5,22% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 125,10 -0,32% Erste Group Bank AG
FACC AG 16,02 -1,84% FACC AG
Kapsch TrafficCom AG 4,60 -0,86% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 23,35 0,21% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 4,50 0,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 67,15 -0,81% OMV AG
Rosenbauer 61,20 0,66% Rosenbauer
Schoeller-Bleckmann 30,00 -0,66% Schoeller-Bleckmann
STRABAG SE 87,10 -1,14% STRABAG SE
UBM Development AG 17,10 1,18% UBM Development AG
Wienerberger AG 19,97 -0,94% Wienerberger AG
Wolford AG 2,10 -3,67% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,07 0,00% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 3 317,14 -0,18%

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