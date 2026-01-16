Die Analysten der Erste Group haben ihr Anlagevotum für die Aktien des Ölfeldausrüsters SBO von "Buy" auf "Accumulate" gesenkt. Das Kursziel wurde von der zuständigen Analystin Vladimira Urbankova von 38,3 auf 37,2 Euro ebenfalls verringert.

"Die Zwischenergebnisse für 2025 zeigen, dass SBO mit einem zunehmend schwierigen Marktumfeld konfrontiert ist, darunter ungünstige Wechselkursentwicklungen und die Auswirkungen der US-Zölle", so Urbankova in der Studie. Man sei weiterhin der Ansicht, dass die soliden langfristigen Aussichten von SBO nicht vollständig im Aktienkurs berücksichtigt sind.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Group-Analysten 1,56 Euro für 2025 sowie 2,20 bzw. 2,89 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,00 Euro für 2025, sowie 1,50 bzw. 1,80 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Freitagvormittag notierten die SBO-Titel an der Wiener Börse zuletzt mit einem Minus von 3,11 Prozent bei 25,80 Euro.

