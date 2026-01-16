Schoeller-Bleckmann Aktie

32,30EUR -1,45EUR -4,30%
Schoeller-Bleckmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

16.01.2026 09:51:00

Schoeller-Bleckmann accumulate

Die Analysten der Erste Group haben ihr Anlagevotum für die Aktien des Ölfeldausrüsters SBO von "Buy" auf "Accumulate" gesenkt. Das Kursziel wurde von der zuständigen Analystin Vladimira Urbankova von 38,3 auf 37,2 Euro ebenfalls verringert.

"Die Zwischenergebnisse für 2025 zeigen, dass SBO mit einem zunehmend schwierigen Marktumfeld konfrontiert ist, darunter ungünstige Wechselkursentwicklungen und die Auswirkungen der US-Zölle", so Urbankova in der Studie. Man sei weiterhin der Ansicht, dass die soliden langfristigen Aussichten von SBO nicht vollständig im Aktienkurs berücksichtigt sind.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Group-Analysten 1,56 Euro für 2025 sowie 2,20 bzw. 2,89 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,00 Euro für 2025, sowie 1,50 bzw. 1,80 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Freitagvormittag notierten die SBO-Titel an der Wiener Börse zuletzt mit einem Minus von 3,11 Prozent bei 25,80 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

lof/rst

ISIN AT0000946652 WEB http://www.sbo.co.at

AFA0032 2026-01-16/09:51

Zusammenfassung: Schoeller-Bleckmann accumulate
Unternehmen:
Schoeller-Bleckmann 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
37,20 €
Rating jetzt:
accumulate 		Kurs*:
32,60 € 		Abst. Kursziel*:
14,11%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
32,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,35%
Analyst Name::
Vladimira Urbankova 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann

Analysen zu Schoeller-Bleckmann

Aktuelle Aktienanalysen

09:53 freenet Equal Weight Barclays Capital
09:53 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
09:52 Vodafone Group Overweight Barclays Capital
09:52 1&1 Equal Weight Barclays Capital
09:52 ASML NV Outperform Bernstein Research
09:50 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:48 Shell Overweight Barclays Capital
09:11 Klöckner Sell Warburg Research
09:05 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
09:02 adidas Buy UBS AG
08:46 Richemont Overweight Barclays Capital
08:41 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
08:31 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:58 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:44 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:42 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:41 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:40 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:37 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:37 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:36 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:35 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:35 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:24 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:23 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:22 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:09 Givaudan Overweight Barclays Capital
07:08 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
07:08 Air Liquide Overweight Barclays Capital
07:07 Symrise Equal Weight Barclays Capital
07:06 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
07:06 Evonik Equal Weight Barclays Capital
07:04 BASF Equal Weight Barclays Capital
07:03 LANXESS Underweight Barclays Capital
07:02 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
15.01.26 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Richemont Buy UBS AG
15.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
15.01.26 Richemont Outperform Bernstein Research
15.01.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
15.01.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
15.01.26 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
15.01.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
15.01.26 GSK Underweight Barclays Capital
