Schoeller-Bleckmann Aktie
|32,30EUR
|-1,45EUR
|-4,30%
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
Schoeller-Bleckmann accumulate
Die Analysten der Erste Group haben ihr Anlagevotum für die Aktien des Ölfeldausrüsters SBO von "Buy" auf "Accumulate" gesenkt. Das Kursziel wurde von der zuständigen Analystin Vladimira Urbankova von 38,3 auf 37,2 Euro ebenfalls verringert.
"Die Zwischenergebnisse für 2025 zeigen, dass SBO mit einem zunehmend schwierigen Marktumfeld konfrontiert ist, darunter ungünstige Wechselkursentwicklungen und die Auswirkungen der US-Zölle", so Urbankova in der Studie. Man sei weiterhin der Ansicht, dass die soliden langfristigen Aussichten von SBO nicht vollständig im Aktienkurs berücksichtigt sind.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Group-Analysten 1,56 Euro für 2025 sowie 2,20 bzw. 2,89 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,00 Euro für 2025, sowie 1,50 bzw. 1,80 Euro für 2026 bzw. 2027.
Am Freitagvormittag notierten die SBO-Titel an der Wiener Börse zuletzt mit einem Minus von 3,11 Prozent bei 25,80 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
lof/rst
ISIN AT0000946652 WEB http://www.sbo.co.at
AFA0032 2026-01-16/09:51
|Zusammenfassung: Schoeller-Bleckmann accumulate
|
Unternehmen:
Schoeller-Bleckmann
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
37,20 €
|
Rating jetzt:
accumulate
|
Kurs*:
32,60 €
|
Abst. Kursziel*:
14,11%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
32,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,35%
|
Analyst Name::
Vladimira Urbankova
|
KGV*:
-
