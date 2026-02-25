Schoeller-Bleckmann Aktie
|36,05EUR
|0,75EUR
|2,12%
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
SBO - Erste Group erhöht Kursziel von 37,2 auf 39,8 Euro
Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des Ölfeldausrüsters SBO von 37,20 auf 39,80 Euro hinaufgesetzt. Die Empfehlung "Accumulate" wurde von der analysierenden Expertin Vladimira Urbankova beibehalten.
Die vorläufigen SBO-Ergebnisse für 2025 würden laut der Analystin bestätigen, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert war, die die Ergebnisse belasteten. "Dennoch sind wir weiterhin der Ansicht, dass die langfristigen Aussichten von SBO, gestützt durch die wachsende Präsenz im Nahen Osten sowie geplante M&A-Aktivitäten, solide und noch nicht vollständig eingepreist sind", erläutert Urbankova ihre Entscheidung.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Group-Analysten 1,44 Euro für 2025 sowie 2,18 bzw. 2,91 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,80 Euro für 2025, sowie 1,20 bzw. 1,40 Euro für 2026 bzw. 2027.
Am Mittwoch notierten die SBO-Titel an der Wiener Börse zuletzt mit einem Plus von 2,55 Prozent bei 36,20 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/ste
ISIN AT0000946652 WEB http://www.sbo.co.at
AFA0056 2026-02-25/10:56
|Zusammenfassung: Schoeller-Bleckmann
|
Unternehmen:
Schoeller-Bleckmann
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
39,80 €
|
Rating jetzt:
-
|
Kurs*:
36,15 €
|
Abst. Kursziel*:
10,10%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
36,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,10%
|
Analyst Name::
Vladimira Urbankova
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Schoeller-Bleckmann
|36,05
|2,12%
