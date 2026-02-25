Schoeller-Bleckmann Aktie

36,05EUR 0,75EUR 2,12%
Schoeller-Bleckmann

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

25.02.2026 10:56:00

SBO - Erste Group erhöht Kursziel von 37,2 auf 39,8 Euro

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des Ölfeldausrüsters SBO von 37,20 auf 39,80 Euro hinaufgesetzt. Die Empfehlung "Accumulate" wurde von der analysierenden Expertin Vladimira Urbankova beibehalten.

Die vorläufigen SBO-Ergebnisse für 2025 würden laut der Analystin bestätigen, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert war, die die Ergebnisse belasteten. "Dennoch sind wir weiterhin der Ansicht, dass die langfristigen Aussichten von SBO, gestützt durch die wachsende Präsenz im Nahen Osten sowie geplante M&A-Aktivitäten, solide und noch nicht vollständig eingepreist sind", erläutert Urbankova ihre Entscheidung.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Group-Analysten 1,44 Euro für 2025 sowie 2,18 bzw. 2,91 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,80 Euro für 2025, sowie 1,20 bzw. 1,40 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Mittwoch notierten die SBO-Titel an der Wiener Börse zuletzt mit einem Plus von 2,55 Prozent bei 36,20 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/ste

ISIN AT0000946652 WEB http://www.sbo.co.at

AFA0056 2026-02-25/10:56

Zusammenfassung: Schoeller-Bleckmann
Unternehmen:
Schoeller-Bleckmann 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
39,80 €
Rating jetzt:
- 		Kurs*:
36,15 € 		Abst. Kursziel*:
10,10%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
36,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,10%
Analyst Name::
Vladimira Urbankova 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann



Analysen zu Schoeller-Bleckmann

mehr Analysen
10:56 Schoeller-Bleckmann Erste Group Bank
23.01.26 Schoeller-Bleckmann buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Schoeller-Bleckmann accumulate Erste Group Bank
16.09.25 Schoeller-Bleckmann kaufen Erste Group Bank
26.08.25 Schoeller-Bleckmann kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
