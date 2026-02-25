Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des Ölfeldausrüsters SBO von 37,20 auf 39,80 Euro hinaufgesetzt. Die Empfehlung "Accumulate" wurde von der analysierenden Expertin Vladimira Urbankova beibehalten.

Die vorläufigen SBO-Ergebnisse für 2025 würden laut der Analystin bestätigen, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert war, die die Ergebnisse belasteten. "Dennoch sind wir weiterhin der Ansicht, dass die langfristigen Aussichten von SBO, gestützt durch die wachsende Präsenz im Nahen Osten sowie geplante M&A-Aktivitäten, solide und noch nicht vollständig eingepreist sind", erläutert Urbankova ihre Entscheidung.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Group-Analysten 1,44 Euro für 2025 sowie 2,18 bzw. 2,91 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,80 Euro für 2025, sowie 1,20 bzw. 1,40 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Mittwoch notierten die SBO-Titel an der Wiener Börse zuletzt mit einem Plus von 2,55 Prozent bei 36,20 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

