Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters SBO von "Buy" auf "Hold" gesenkt. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Richard Dawson von 35,0 auf 31,0 Euro gekürzt.

Die Rücknahme der Einschätzung erfolgte den Analysten zufolge aufgrund schwacher Rohstoffpreise, drohender Zölle sowie eines im Jahresvergleich geringeren Auftragsbestands. SBO habe sich zwar mit Kosteneinsparungen gut positioniert, um von einer möglichen Erholung zu profitieren, was zu einer gewissen Stabilisierung der Margen geführt habe. Dennoch bleibe unklar, welche Faktoren in naher Zukunft eine Erholung treiben könnten, hieß es in der aktuellen Studie. Zudem erwarten die Analysten keine kurzfristige Erholung der Ölpreise, die ein deutliches Auftragswachstum nach sich ziehen würde.

Mit Blick auf die Ölvorkommen in Venezuela würde eine mögliche Ausweitung des venezolanischen Ölangebots zwar zusätzliche Bohrungen und Bohrlochkomplettierungen erfordern - beides Geschäftsfelder von SBO. Allerdings müssten zuvor zahlreiche geopolitische Fragen geklärt werden, bevor nennenswerte Investitionen in Venezuela möglich seien. Die Analysten bezweifeln daher, dass sich in Venezuela Chancen ergeben, die die allgemeine Marktschwäche von SBO ausgleichen könnten.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 1,45 Euro für 2025, sowie 1,94 bzw. 2,87 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich für das Jahr 2025 auf 0,87 Euro und steigt in den Jahren 2026 und 2027 auf 1,17 Euro bzw. 1,44 Euro.

An der Wiener Börse wurden die Titel am Freitagvormittag mit minus 4,63 Prozent bei 30,90 Euro gehandelt.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

fhp/lof

ISIN AT0000946652 WEB http://www.sbo.co.at

AFA0037 2026-01-23/10:27