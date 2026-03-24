Schoeller-Bleckmann Aktie

33,95EUR -0,50EUR -1,45%
Schoeller-Bleckmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.03.2026 09:38:00

Schoeller-Bleckmann neutral

Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen SBO geringfügig von 31,0 auf 32,0 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Hold" wurde von Analyst Richard Dawson für die Aktien des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters unverändert beibehalten.

SBO veröffentlichte am 19. März die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, die im Großen und Ganzen den vorläufigen Ergebnissen entsprachen, sowie eine vorgeschlagene Dividende von 0,75 Euro je Aktie, hieß es in der aktuellen Studie. Die aktuelle Lage im Nahen Osten sorgt für zusätzliche Unsicherheit bei den Kunden, auch wenn deutlich höhere Rohstoffpreise zu einem stärkeren Auftragseingang führen könnten, sofern sie anhalten, so die Berenberg-Experten weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 1,82 Euro für 2026, sowie 2,83 bzw. 3,14 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,91 Euro für 2026, sowie 1,42 bzw. 1,57 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Dienstag notierten die SBO-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse mit minus 1,16 Prozent bei 34,05 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/szk

ISIN AT0000946652 WEB http://www.sbo.co.at

AFA0021 2026-03-24/09:38

Zusammenfassung: Schoeller-Bleckmann neutral
Unternehmen:
Schoeller-Bleckmann 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
neutral 		Kurs*:
34,25 € 		Abst. Kursziel*:
-6,57%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
33,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,19%
Analyst Name::
Richard Dawson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann

mehr Nachrichten

Analysen zu Schoeller-Bleckmann

mehr Analysen
09:38 Schoeller-Bleckmann neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Schoeller-Bleckmann Erste Group Bank
23.01.26 Schoeller-Bleckmann buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Schoeller-Bleckmann accumulate Erste Group Bank
16.09.25 Schoeller-Bleckmann kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Schoeller-Bleckmann 34,25 -0,58% Schoeller-Bleckmann

Aktuelle Aktienanalysen

09:38 Schoeller-Bleckmann neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:45 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:44 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:16 DocMorris Sell UBS AG
08:06 Evonik Hold Deutsche Bank AG
08:00 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
07:57 Ottobock Buy UBS AG
07:53 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
07:34 Airbus Overweight Barclays Capital
07:34 Danone Overweight Barclays Capital
07:24 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
07:22 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
07:20 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
07:20 Brenntag Buy Deutsche Bank AG
07:19 BASF Buy Deutsche Bank AG
07:02 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
07:01 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
06:58 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:57 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:25 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
06:24 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.03.26 Nike Outperform RBC Capital Markets
23.03.26 Hermès Outperform RBC Capital Markets
23.03.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
23.03.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
23.03.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
23.03.26 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
23.03.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
23.03.26 RATIONAL Sector Perform RBC Capital Markets
23.03.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
23.03.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
23.03.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
23.03.26 IONOS Kaufen DZ BANK
23.03.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
23.03.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
23.03.26 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.03.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
23.03.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
23.03.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
23.03.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
23.03.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
23.03.26 Novartis Neutral UBS AG
23.03.26 DHL Group Neutral UBS AG
23.03.26 HelloFresh Buy UBS AG
23.03.26 LANXESS Sell UBS AG
23.03.26 Unilever Sell UBS AG
23.03.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
23.03.26 Sartorius vz. Neutral UBS AG
23.03.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
23.03.26 Bechtle Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen