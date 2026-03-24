Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen SBO geringfügig von 31,0 auf 32,0 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Hold" wurde von Analyst Richard Dawson für die Aktien des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters unverändert beibehalten.

SBO veröffentlichte am 19. März die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, die im Großen und Ganzen den vorläufigen Ergebnissen entsprachen, sowie eine vorgeschlagene Dividende von 0,75 Euro je Aktie, hieß es in der aktuellen Studie. Die aktuelle Lage im Nahen Osten sorgt für zusätzliche Unsicherheit bei den Kunden, auch wenn deutlich höhere Rohstoffpreise zu einem stärkeren Auftragseingang führen könnten, sofern sie anhalten, so die Berenberg-Experten weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 1,82 Euro für 2026, sowie 2,83 bzw. 3,14 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,91 Euro für 2026, sowie 1,42 bzw. 1,57 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Dienstag notierten die SBO-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse mit minus 1,16 Prozent bei 34,05 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg

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