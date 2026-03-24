Schoeller-Bleckmann Aktie
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WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
Schoeller-Bleckmann neutral
Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen SBO geringfügig von 31,0 auf 32,0 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Hold" wurde von Analyst Richard Dawson für die Aktien des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters unverändert beibehalten.
SBO veröffentlichte am 19. März die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, die im Großen und Ganzen den vorläufigen Ergebnissen entsprachen, sowie eine vorgeschlagene Dividende von 0,75 Euro je Aktie, hieß es in der aktuellen Studie. Die aktuelle Lage im Nahen Osten sorgt für zusätzliche Unsicherheit bei den Kunden, auch wenn deutlich höhere Rohstoffpreise zu einem stärkeren Auftragseingang führen könnten, sofern sie anhalten, so die Berenberg-Experten weiter.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 1,82 Euro für 2026, sowie 2,83 bzw. 3,14 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,91 Euro für 2026, sowie 1,42 bzw. 1,57 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am Dienstag notierten die SBO-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse mit minus 1,16 Prozent bei 34,05 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/szk
ISIN AT0000946652 WEB http://www.sbo.co.at
AFA0021 2026-03-24/09:38
|Zusammenfassung: Schoeller-Bleckmann neutral
|
Unternehmen:
Schoeller-Bleckmann
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziel:
32,00 €
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Rating jetzt:
neutral
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Kurs*:
34,25 €
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Abst. Kursziel*:
-6,57%
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Rating update:
-
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Kurs aktuell:
33,75 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-5,19%
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Analyst Name::
Richard Dawson
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KGV*:
-
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Analysen zu Schoeller-Bleckmann
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|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Schoeller-Bleckmann
|Erste Group Bank
|23.01.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
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|Erste Group Bank
|23.01.26
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
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|16.09.25
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|26.08.25
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|17.01.25
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|Baader Bank
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|Baader Bank
|12.05.20
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|Baader Bank
|09:38
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.23
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.06.22
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.20
|Schoeller-Bleckmann accumulate
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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|Barclays Capital
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|07:20
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|Jefferies & Company Inc.
|07:01
|Novo Nordisk Hold
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
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|23.03.26
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|RBC Capital Markets
|23.03.26
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|RBC Capital Markets
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|23.03.26
|PVA TePla Buy
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|23.03.26
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|23.03.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.26
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|23.03.26
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|23.03.26
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|23.03.26
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|23.03.26
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