Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen SBO von 32,0 auf 34,0 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Hold" wurde von Analyst Richard Dawson für die Aktien des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters unverändert beibehalten.

Dawson verwies in der am Mittwoch vorgelegten Studie auf die positive Entwicklung der Auftragseingänge. Das unsichere geopolitische Umfeld belaste zwar die Stimmung, jedoch befinde sich SBO in einer soliden Position, sobald sich das makroökonomische Umfeld aufhelle.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 1,85 Euro für 2026, sowie 2,87 bzw. 3,31 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,92 Euro für 2026, sowie 1,43 bzw. 1,57 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Donnerstag notierten die SBO-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 35,00 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spa

ISIN AT0000946652 WEB http://www.sbo.at

AFA0006 2026-06-04/09:29