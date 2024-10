Optimismus in Wien: ATX Prime nachmittags mit Kursplus

Um 15:40 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,60 Prozent stärker bei 1 815,08 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,007 Prozent leichter bei 1 804,15 Punkten, nach 1 804,27 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 818,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 797,19 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,499 Prozent. Vor einem Monat, am 18.09.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 802,15 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.07.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 843,89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2023, notierte der ATX Prime bei 1 563,75 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,90 Prozent aufwärts. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Semperit (+ 3,74 Prozent auf 11,66 EUR), voestalpine (+ 3,23 Prozent auf 20,44 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,75 Prozent auf 20,20 EUR), Lenzing (+ 2,25 Prozent auf 34,05 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,32 Prozent auf 30,70 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Kapsch TrafficCom (-2,56 Prozent auf 7,60 EUR), Polytec (-2,31 Prozent auf 2,54 EUR), Flughafen Wien (-1,89 Prozent auf 52,00 EUR), Frequentis (-1,14 Prozent auf 26,00 EUR) und Raiffeisen (-1,08 Prozent auf 18,30 EUR) unter Druck.

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 257 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,577 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,82 zu Buche schlagen. Mit 11,33 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

