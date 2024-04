Optimismus in Zürich: SLI klettert zum Handelsstart

Um 09:12 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,84 Prozent stärker bei 1 853,54 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0,817 Prozent höher bei 1 853,12 Punkten, nach 1 838,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 852,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 854,96 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 0,308 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 26.03.2024, bei 1 914,66 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 26.01.2024, den Stand von 1 815,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.04.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 767,50 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 5,11 Prozent aufwärts. Bei 1 936,63 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 5,64 Prozent auf 1,10 CHF), Sika (+ 2,38 Prozent auf 262,50 CHF), Partners Group (+ 1,82 Prozent auf 1 202,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,59 Prozent auf 242,30 CHF) und VAT (+ 1,42 Prozent auf 462,80 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Swisscom (-0,59 Prozent auf 503,50 CHF), Sandoz (-0,39 Prozent auf 30,59 CHF), Logitech (-0,11 Prozent auf 72,10 CHF), Novartis (-0,06 Prozent auf 89,95 CHF) und Lindt (+ 0,00 Prozent auf 10 400,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 572 454 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 251,084 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,57 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

