SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Kühne + Nagel International-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Kühne + Nagel International-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 135,10 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert, befänden sich nun 74,019 Kühne + Nagel International-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Kühne + Nagel International-Aktien wären am 09.12.2025 12 379,72 CHF wert, da der Schlussstand 167,25 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,80 Prozent angewachsen.

Der Kühne + Nagel International-Wert an der Börse wurde auf 19,63 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at