Optimismus in Zürich: SLI zeigt sich fester

Am Donnerstag erhöht sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,17 Prozent auf 1 910,42 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,197 Prozent stärker bei 1 910,90 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 907,14 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 904,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 914,32 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0,701 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 04.03.2024, einen Stand von 1 874,55 Punkten auf. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 04.01.2024, bei 1 772,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.04.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 745,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 8,33 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Zähler.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell ams (+ 3,13 Prozent auf 1,05 CHF), Novartis (+ 2,52 Prozent auf 87,96 CHF), UBS (+ 1,64 Prozent auf 28,49 CHF), Julius Bär (+ 1,53 Prozent auf 53,24 CHF) und Lonza (+ 1,32 Prozent auf 551,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Givaudan (-2,64 Prozent auf 3 948,00 CHF), Sandoz (-1,92 Prozent auf 26,10 CHF), Lindt (-1,53 Prozent auf 10 330,00 CHF), Holcim (-1,25 Prozent auf 80,28 CHF) und Schindler (-1,15 Prozent auf 224,40 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3 743 237 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 252,374 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

