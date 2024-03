Optimismus in Zürich: SMI beendet den Mittwochshandel im Plus

So bewegte sich der SMI zum Handelsschluss.

Der SMI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0,35 Prozent fester bei 11 618,63 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,281 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,066 Prozent auf 11 570,11 Punkte an der Kurstafel, nach 11 577,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 11 635,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 558,50 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,386 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2024, bewegte sich der SMI bei 11 456,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.12.2023, wies der SMI 11 144,88 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 20.03.2023, wurde der SMI auf 10 643,64 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,01 Prozent nach oben. Bei 11 799,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Lonza (+ 5,68 Prozent auf 509,60 CHF), Geberit (+ 1,96 Prozent auf 540,80 CHF), Holcim (+ 1,31 Prozent auf 78,96 CHF), Sika (+ 1,25 Prozent auf 266,80 CHF) und Swiss Life (+ 1,20 Prozent auf 642,40 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Richemont (-2,18 Prozent auf 136,80 CHF), UBS (-0,94 Prozent auf 27,43 CHF), Sonova (-0,70 Prozent auf 268,00 CHF), Novartis (-0,48 Prozent auf 85,11 CHF) und Alcon (-0,32 Prozent auf 74,90 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 5 629 329 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 256,356 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

