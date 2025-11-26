Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Index-Performance im Blick
|
26.11.2025 09:29:39
STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,43 Prozent höher bei 4 763,03 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,163 Prozent auf 4 750,26 Punkte an der Kurstafel, nach 4 742,54 Punkten am Vortag.
Bei 4 750,26 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 766,23 Punkten den höchsten Stand markierte.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,980 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 783,74 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 26.08.2025, mit 4 562,45 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 291,52 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,78 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 897,91 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 921,71 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,32 Prozent auf 1 502,00 EUR), Airbus SE (+ 0,89 Prozent auf 203,65 EUR), UniCredit (+ 0,86 Prozent auf 63,69 EUR), Rio Tinto (+ 0,74 Prozent auf 54,40 GBP) und BP (+ 0,66 Prozent auf 4,52 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Diageo (-1,56 Prozent auf 17,07 GBP), Nestlé (-0,96 Prozent auf 79,16 CHF), Unilever (-0,55 Prozent auf 45,27 GBP), Deutsche Telekom (-0,25 Prozent auf 27,55 EUR) und National Grid (-0,18 Prozent auf 11,22 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 ist die Rolls-Royce-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 987 799 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 332,872 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Die BNP Paribas-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Mit 7,02 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten
|
12:27
|Optimismus in Europa: STOXX 50 legt mittags zu (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
25.11.25
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
25.11.25
|Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
25.11.25
|Gewinne in Europa: Am Nachmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu Rio Tinto plcmehr Analysen
|10:34
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:34
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|10:34
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|203,15
|0,69%
|ASML NV
|889,30
|2,35%
|BNP Paribas S.A.
|72,30
|0,47%
|BP plc (British Petrol)
|5,14
|-0,14%
|Deutsche Telekom AG
|27,60
|-0,25%
|Diageo plc
|19,50
|-0,76%
|National Grid plc
|12,90
|0,78%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,10
|-0,14%
|Rheinmetall AG
|1 487,00
|1,09%
|Rio Tinto plc
|61,99
|0,68%
|Rolls-Royce Plc
|12,04
|0,33%
|Siemens AG
|226,70
|-0,50%
|UniCredit S.p.A.
|63,39
|-0,16%
|Unilever plc
|51,70
|-0,50%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 760,85
|0,39%