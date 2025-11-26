Rolls-Royce Aktie

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

Index-Performance im Blick 26.11.2025 09:29:39

STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu

Der STOXX 50 bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,43 Prozent höher bei 4 763,03 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,163 Prozent auf 4 750,26 Punkte an der Kurstafel, nach 4 742,54 Punkten am Vortag.

Bei 4 750,26 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 766,23 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,980 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 783,74 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 26.08.2025, mit 4 562,45 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 291,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,78 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 897,91 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 921,71 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,32 Prozent auf 1 502,00 EUR), Airbus SE (+ 0,89 Prozent auf 203,65 EUR), UniCredit (+ 0,86 Prozent auf 63,69 EUR), Rio Tinto (+ 0,74 Prozent auf 54,40 GBP) und BP (+ 0,66 Prozent auf 4,52 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Diageo (-1,56 Prozent auf 17,07 GBP), Nestlé (-0,96 Prozent auf 79,16 CHF), Unilever (-0,55 Prozent auf 45,27 GBP), Deutsche Telekom (-0,25 Prozent auf 27,55 EUR) und National Grid (-0,18 Prozent auf 11,22 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die Rolls-Royce-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 987 799 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 332,872 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BNP Paribas-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Mit 7,02 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

