Optimismus in Zürich: SMI letztendlich auf grünem Terrain

Schlussendlich agierten die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Schlussendlich schloss der SMI nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 11 616,87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,269 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,157 Prozent auf 11 613,24 Punkte an der Kurstafel, nach 11 595,00 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 11 582,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 11 629,43 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,968 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, einen Wert von 11 493,92 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.01.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 170,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.04.2023, lag der SMI noch bei 11 093,09 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,00 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Zähler.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 3,37 Prozent auf 257,90 CHF), Lonza (+ 2,03 Prozent auf 543,80 CHF), Richemont (+ 1,25 Prozent auf 137,90 CHF), Alcon (+ 1,24 Prozent auf 75,00 CHF) und Logitech (+ 1,24 Prozent auf 81,54 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Swiss Re (-3,55 Prozent auf 111,25 CHF), Zurich Insurance (-1,10 Prozent auf 478,30 CHF), Nestlé (-0,61 Prozent auf 94,24 CHF), Roche (-0,31 Prozent auf 226,40 CHF) und Swiss Life (-0,06 Prozent auf 630,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 5 318 907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 255,917 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,02 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at