Oracle prepares for lay-offs as it hails efficiencies from AI coding tools
Database group set aside an additional $500mn for restructuring costs
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
12.03.26
|Oracle prepares for lay-offs as it hails efficiencies from AI coding tools (Financial Times)
|
11.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
11.03.26
|Optimismus in New York: Schlussendlich Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
11.03.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
|
11.03.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.at)
|
11.03.26
|Börse New York: S&P 500 am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
11.03.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Erleichterung über Cloud-Geschäft treibt Oracle kräftig an (dpa-AFX)
Analysen zu Oracle Corp.
|12.03.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.03.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.03.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.