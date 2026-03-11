Oracle Aktie

141,92EUR 2,72EUR 1,95%
Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

11.03.2026 11:15:24

Oracle Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle zwar nach den Zahlen von 230 auf 210 US-Dollar gesenkt, die Aktien aber von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Mit der Beschleunigung des Wachstums habe der Software-Entwickler und Cloud-Anbieter "geliefert", schrieb Mark Murphy am Mittwoch. Der jüngste Ausverkauf der Aktien habe nun ein verbessertes Verhältnis von Chancen und Risiken zur Folge./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 05:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 05:37 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Overweight
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 210,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 149,40 		Abst. Kursziel*:
40,56%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 149,40 		Abst. Kursziel aktuell:
40,56%
Analyst Name::
Mark R Murphy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Oracle Corp.

