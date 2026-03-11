Oracle Aktie
|141,92EUR
|2,72EUR
|1,95%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle zwar nach den Zahlen von 230 auf 210 US-Dollar gesenkt, die Aktien aber von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Mit der Beschleunigung des Wachstums habe der Software-Entwickler und Cloud-Anbieter "geliefert", schrieb Mark Murphy am Mittwoch. Der jüngste Ausverkauf der Aktien habe nun ein verbessertes Verhältnis von Chancen und Risiken zur Folge./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 05:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 05:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 210,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 149,40
|
Abst. Kursziel*:
40,56%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 149,40
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,56%
|
Analyst Name::
Mark R Murphy
|
KGV*:
-
