Oracle Aktie
|141,98EUR
|2,78EUR
|2,00%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Nach den durchwachsenen Quartalsberichten von Cloud-Infrastruktur-Konkurrenten wie Microsoft, Amazon oder Google habe Oracle jetzt einen sauberen Zwischenbericht abgegeben, schrieb der Analyst Karl Keirstead am Mittwoch. Die Zahlen hätten die Erwartungen erfüllt oder übertroffen und die Investitionsausgaben seien nicht erhöht worden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 250,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 167,93
|
Abst. Kursziel*:
48,87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 164,01
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,43%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
