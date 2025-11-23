Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
23.11.2025 02:00:00
Oracle slump sends Ellison sliding down ranks of world’s richest
[NEW YORK] A frenzied, artificial intelligence (AI)-fuelled rally in Oracle stock briefly made Larry Ellison the world’s richest person in September. But...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oracle Corp.mehr Nachrichten
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
|
21.11.25
|Zuversicht in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
21.11.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
21.11.25
|Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
21.11.25