Orsted Aktie
WKN DE: A0NBLH / ISIN: DK0060094928
13.01.2026 16:38:43
Orsted Moves to Save Its U.S, Wind Farm Projects
Orsted’s C.E.O. says it plans to move quickly to complete a $6.2 billion wind farm off Rhode Island after a judge struck down President Trump’s bid to halt it.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Nachrichten zu Orsted
12.01.26
|US federal court grants preliminary injunction allowing Revolution Wind construction to resume (EQS Group)
07.01.26
|Sunrise Wind LLC to file Preliminary Injunction Against Lease Suspension Order (EQS Group)
02.01.26
|Revolution Wind LLC to file Preliminary Injunction Against Lease Suspension Order (EQS Group)
30.12.25
|Ørsted completes divestment of 50 % stake in Hornsea 3 (EQS Group)
23.12.25
|Aktien von Vestas, Orsted und Co. uneins: US-Offshore-Wind auf Eis gelegt (dpa-AFX)
23.12.25
|Ørsted brings in Cathay as investor in Greater Changhua 2 Offshore Wind Farm in Taiwan (EQS Group)
22.12.25
|Revolution Wind and Sunrise Wind receive lease suspension orders from US Department of the Interior’s Bureau of Ocean Energy Management (EQS Group)
26.11.25