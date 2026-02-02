Orsted Aktie
WKN DE: A0NBLH / ISIN: DK0060094928
|
02.02.2026 08:00:25
New employee-elected board member
|
Ørsted A/S (Orsted)
2.2.2026 08:00:01 CET | Ørsted A/S | Changes board/management/auditors
Leticia Mandiola, one of the employee-elected members of the Board of Directors of Ørsted A/S, has stepped down as board member. The first alternate, Arul Gynasegaran (Senior Project Lead, Engineering), has replaced Leticia Mandiola as employee-elected board member of Ørsted A/S.
For further information, please contact:
Global Media Relations
Investor Relations
About Ørsted
Attachments
News Source: Ørsted A/S
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
|ISIN:
|DK0060094928
|Category Code:
|MSCL
|TIDM:
|Orsted
|Sequence No.:
|416762
|EQS News ID:
|2269292
|End of Announcement
|EQS News Service
|
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orsted
|
08:00
|New employee-elected board member (EQS Group)
|
30.01.26
|Ørsted to present its annual report for 2025 on February 6 (EQS Group)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Orsted veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.01.26
|Orsted-Aktie höher: US-Bundesrichter kippt Baustopp (dpa-AFX)
|
12.01.26
|US federal court grants preliminary injunction allowing Revolution Wind construction to resume (EQS Group)
|
07.01.26
|Sunrise Wind LLC to file Preliminary Injunction Against Lease Suspension Order (EQS Group)
|
02.01.26
|Revolution Wind LLC to file Preliminary Injunction Against Lease Suspension Order (EQS Group)
|
30.12.25
|Ørsted completes divestment of 50 % stake in Hornsea 3 (EQS Group)
Analysen zu Orsted
|19.01.26
|Orsted Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.12.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Orsted Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.12.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|13.10.25
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|06.01.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Orsted Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.24
|Orsted Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Orsted Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.12.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Orsted Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Orsted Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Orsted
|18,76
|-1,08%