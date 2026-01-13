Orsted Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted nach einem Sieg vor einem US-Gericht im Streit mit der US-Regierung um den Stopp eines Windkraftprojektes auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 dänischen Kronen belassen. Das sei positiv, auch wenn die jüngtse Kurserholung wohl schon einiges vorweg genommen habe, schrieb Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
