Orsted Aktie

17,85EUR 0,64EUR 3,72%
WKN DE: A0NBLH / ISIN: DK0060094928

13.01.2026 08:50:14

Orsted Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted nach einem Sieg vor einem US-Gericht im Streit mit der US-Regierung um den Stopp eines Windkraftprojektes auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 dänischen Kronen belassen. Das sei positiv, auch wenn die jüngtse Kurserholung wohl schon einiges vorweg genommen habe, schrieb Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 18:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 18:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Orsted Hold
Unternehmen:
Orsted 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
130,00 DKK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18,03 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
127,65 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Orsted

