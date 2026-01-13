NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted nach einem Sieg vor einem US-Gericht im Streit mit der US-Regierung um den Stopp eines Windkraftprojektes auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 dänischen Kronen belassen. Das sei positiv, auch wenn die jüngtse Kurserholung wohl schon einiges vorweg genommen habe, schrieb Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 18:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 18:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.