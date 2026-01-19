Orsted Aktie
|17,35EUR
|-0,62EUR
|-3,45%
WKN DE: A0NBLH / ISIN: DK0060094928
Orsted Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Orsted von 120 auf 130 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien der europäischen Versorger hätten sich im vergangenen Jahr so stark entwickelt wie seit 2007 nicht mehr, weshalb das weitere Potenzial nun geringer sei, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dank der zunehmenden Ergebnisstärke (EPS) sei aber immer noch etwas Luft nach oben. Die Hoffnungen auf ein hohes kurzfristiges Nachfragewachstum könnten sich als überzogen erweisen, was die Konsensschätzungen aber nicht gefährden sollte. Die Abstufungen von Italgas und Enagas auf "Hold" beziehungsweise "Sell" begründet Brand mit der starken Kursentwicklung beziehungsweise drohenden regulatorischen Enttäuschungen./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Orsted Hold
|
Unternehmen:
Orsted
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
130,00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
17,38 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
135,50 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
