OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / HEIDELBERG mit erfreulichem ersten ...

HEIDELBERG mit erfreulichem ersten Halbjahr 2025/2026 aufgrund
deutlich verbesserter Profitabilität (FOTO)
Heidelberg (HeidelbergHeidelbeHeidelbergrg) -
- Umsatz nach sechs Monaten um rund 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum
gesteigert
- Bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) hat sich gegenüber Vorjahr verdoppelt
- Zukunftsplan in der planmäßigen Umsetzung - Personal- und Effizienzmaßnahmen
beginnen zu greifen
- HEIDELBERG behauptet weltweit starke Marktposition
- Jahresprognose trotz schwierigem wirtschaftlichem Umfeld bestätigt
Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) hat im ersten Halbjahr des
Geschäftsjahres 2025/2026 (1. April bis 30. September 2025) trotz eines
herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfelds eine robuste
Geschäftsentwicklung gezeigt und ihre Profitabilität deutlich gesteigert. So
stieg der Umsatz im Halbjahr auf 985 Mio. EUR und lag damit rund 8 Prozent über
dem Vorjahreswert von 915 Mio. EUR. Positiv entwickelten sich in diesem Zeitraum
vor allem die Regionen Europa und Asien. Das zweite Quartal trug 520 Mio. EUR
bei und zeigte eine deutliche Steigerung gegenüber dem ersten Quartal (466 Mio.
EUR) - obwohl negative Währungseffekte in Höhe von rund 12 Mio. EUR gegenüber
dem Vorjahresquartal zu verzeichnen waren. In der zweiten Hälfte des laufenden
Geschäftsjahres rechnet das Unternehmen aufgrund der soliden Auftragslage trotz
einem anhaltenden Einfluss negativer Währungseffekte mit einer Steigerung des
Umsatzes gegenüber dem ersten Halbjahr.
Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 63
Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 31 Mio. EUR) verdoppelt, was einer EBITDA-Marge von
6,4 Prozent entspricht (Vorjahreszeitraum: 3,4 Prozent). Die Maßnahmen des
Zukunftsplans und eine strikte Kostendisziplin machten sich hierbei positiv
bemerkbar. So konnten die Produktions- und Gesamtfunktionskosten gegenüber dem
Niveau des Vorjahreszeitraums verbessert werden. Die Wirkung der Kostensenkungen
aus dem Zukunftsplan wird sich, insbesondere auf Basis vertraglich unterlegter
Vereinbarungen, in den Folgequartalen und -jahren weiter positiv entfalten.
Unter Berücksichtigung des drupa-bedingt starken Vorjahreshalbjahres zeigt sich
der Auftragseingang nach sechs Monaten mit 1.116 Mio. EUR auf einem stabilen
Niveau (Vorjahreszeitraum: 1.273 Mio. EUR). Im zweiten Quartal wurden 557 Mio.
EUR erzielt (Vorjahreswert: 551 Mio. EUR). Die komplexen Zollregelungen der
US-Regierung führten teilweise zu Auftragsverschiebungen. Ein starkes Signal
setzte dagegen die erfolgreiche Teilnahme an der Branchenmesse Labelexpo im
September: Mit Aufträgen im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich unterstreicht
HEIDELBERG die strategische Bedeutung und das Wachstumspotenzial des
Etikettendruckgeschäfts.
HEIDELBERG behauptet weltweit starke Marktposition
"HEIDELBERG behauptet sich in einem sehr anspruchsvollen Marktumfeld besser als
der Wettbewerb und zeigt erneut, dass die Strategie greift und Früchte trägt.
Die positiven Entwicklungen in unseren Kernsegmenten bestätigen unsere
Ausrichtung. Besonders erfreulich ist, dass wir unsere Profitabilität deutlich
steigern konnten - ein klares Zeichen für die Wirksamkeit unserer Maßnahmen", so
der Vorstandsvorsitzende Jürgen Otto.
Der Free Cashflow war nach sechs Monaten erwartungsgemäß mit -63 Mio. EUR
weiterhin negativ, jedoch gegenüber dem ersten Halbjahr des vorangegangenen
Geschäftsjahrs (-102 Mio. EUR) deutlich verbessert. Das Ergebnis nach Steuern
lag nach sechs Monaten deutlich über dem Vorjahr (-35 Mio. EUR) und war
ausgeglichen, im zweiten Quartal war es mit 11 Mio. EUR positiv
(Vorjahresquartal: 7 Mio. EUR).
Im Segment Print & Packaging Equipment legte der Umsatz im Halbjahr auf 463 Mio.
EUR zu (Vorjahreswert: 395 Mio. EUR). Das Segment Digital Solutions & Lifecycle
erzielte im Berichtszeitraum einen Umsatz von 493 Mio. EUR (Vorjahreswert: 491
Mio. EUR).
Besonders erfreulich war die Bestellung von zehn Jetfire 50 Digitaldrucksystemen
sowie mehreren digitalen Etikettenmaschinen von Gallus durch einen Kunden aus
China. Darüber hinaus konnten auf der Fachmesse Labelexpo weitere Aufträge für
das digitale Etikettendrucksystem Gallus One verzeichnet werden. Der Umsatz im
Segment Technology Solutions lag nach sechs Monaten bei 29 Mio. EUR
(Vorjahreswert: 29 Mio. EUR). Die im Frühjahr verkündete Partnerschaft mit
VINCORION Advanced Systems GmbH im Bereich Defense verläuft planmäßig. Das
bereinigte EBITDA konnte in allen Segmenten verbessert werden.
"Unsere Strategie greift: Der Verpackungs- und Etikettendruck ist der Motor
unseres Kerngeschäfts", sagt Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und
Vertrieb bei HEIDELBERG. "Auf der Labelexpo in Barcelona sind insbesondere
unsere digitalen Innovationen für den wachsenden Etikettendruck auf großes
Kundeninteresse gestoßen, was zu zahlreichen Abschlüssen führte. Darüber hinaus
etabliert sich unser Angebot für den industriellen Digitaldruck rund um die
Jetfire Systeme Schritt für Schritt in den relevanten Märkten."
Potenziale sieht das Unternehmen im Kerngeschäft in einer führenden Rolle als
Systemintegrator im Verpackungs- und Digitaldruck mit hybriden Drucklösungen
sowie dem Software- und Servicegeschäft in einem digitalen Ökosystem. Im Bereich
Technology Solutions steht der Ausbau des Betriebs von Ladeinfrastruktur
inklusive DC-Technologie und die Erschließung neuer Marktsegmente, insbesondere
der Bereich Defense, im Fokus.
Jahresprognose trotz schwierigem wirtschaftlichem Umfeld bestätigt
Das Unternehmen bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026. Ein
solider Auftragsbestand, laufende Effizienzmaßnahmen und die konsequente
Umsetzung der Strategie bilden die Grundlage für das Erreichen der Ziele.
Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und unter Berücksichtigung der
Chancen und Risiken erwartet das Unternehmen, vorausgesetzt, dass das globale
Wirtschaftswachstum nicht schwächer ausfällt, als von den Instituten
prognostiziert, einen Umsatz in Höhe von rund 2.350 Mio. EUR im Geschäftsjahr
2025/2026 (2024/2025: 2.280 Mio. EUR). Die um Sondereinflüsse bereinigte
EBITDA-Marge soll auf bis zu 8 Prozent steigen (Vorjahr: 7,1 Prozent).
Über HEIDELBERG:
Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes
Technologieunternehmen, das weltweit seit 175 Jahren für Innovationskraft,
Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf
Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter die Weiterentwicklung in den
Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem
Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden
maximale Produktivität und Effizienz erreichen können. Darüber hinaus setzt das
Unternehmen auf den Ausbau neuer Geschäftsfelder im Industriegeschäft wie den
hochpräzisen Anlagenbau mit integrierter Steuerung, Automatisierungstechnik und
Robotik sowie die wachsenden Green Technologies. Aufgrund einer starken
internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz
seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China
und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke,
ist das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum positioniert.
Pressemappe 175 Jahre HEIDELBERG - Home of Print | HEIDELBERG (https://www.heide
lberg.com/global/en/about_heidelberg/press_relations/press_kits/2025_1/175_years
_heidelberg.jsp)
Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im
Investor-Relations (https://www.heidelberg.com/global/de/about_heidelberg/invest
or_relations/overview_1.jsp) - und Presseportal (https://www.heidelberg.com/glob
al/de/about_heidelberg/press_relations/press_release/ov_press_lounge.jsp#%3B1475
%3B0%3B0%3B0%3B%3Bscore%3B0) der Heidelberger Druckmaschinen AG unter
http://www.heidelberg.com zur Verfügung.
Wichtiger Hinweis:
Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf
Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen
Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist,
dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige
tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen
Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu
diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen
Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der
grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige
Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser
Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.
Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AGmehr Analysen
|04.08.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
|21.07.25
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
|11.06.25
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
|05.06.25
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
