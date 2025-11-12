OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / HEIDELBERG mit erfreulichem ersten ...

HEIDELBERG mit erfreulichem ersten Halbjahr 2025/2026 aufgrund

deutlich verbesserter Profitabilität (FOTO)

Heidelberg (HeidelbergHeidelbeHeidelbergrg) -

- Umsatz nach sechs Monaten um rund 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum

gesteigert

- Bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) hat sich gegenüber Vorjahr verdoppelt

- Zukunftsplan in der planmäßigen Umsetzung - Personal- und Effizienzmaßnahmen

beginnen zu greifen

- HEIDELBERG behauptet weltweit starke Marktposition

- Jahresprognose trotz schwierigem wirtschaftlichem Umfeld bestätigt

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) hat im ersten Halbjahr des

Geschäftsjahres 2025/2026 (1. April bis 30. September 2025) trotz eines

herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfelds eine robuste

Geschäftsentwicklung gezeigt und ihre Profitabilität deutlich gesteigert. So

stieg der Umsatz im Halbjahr auf 985 Mio. EUR und lag damit rund 8 Prozent über

dem Vorjahreswert von 915 Mio. EUR. Positiv entwickelten sich in diesem Zeitraum

vor allem die Regionen Europa und Asien. Das zweite Quartal trug 520 Mio. EUR

bei und zeigte eine deutliche Steigerung gegenüber dem ersten Quartal (466 Mio.

EUR) - obwohl negative Währungseffekte in Höhe von rund 12 Mio. EUR gegenüber

dem Vorjahresquartal zu verzeichnen waren. In der zweiten Hälfte des laufenden

Geschäftsjahres rechnet das Unternehmen aufgrund der soliden Auftragslage trotz

einem anhaltenden Einfluss negativer Währungseffekte mit einer Steigerung des

Umsatzes gegenüber dem ersten Halbjahr.

Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 63

Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 31 Mio. EUR) verdoppelt, was einer EBITDA-Marge von

6,4 Prozent entspricht (Vorjahreszeitraum: 3,4 Prozent). Die Maßnahmen des

Zukunftsplans und eine strikte Kostendisziplin machten sich hierbei positiv

bemerkbar. So konnten die Produktions- und Gesamtfunktionskosten gegenüber dem

Niveau des Vorjahreszeitraums verbessert werden. Die Wirkung der Kostensenkungen

aus dem Zukunftsplan wird sich, insbesondere auf Basis vertraglich unterlegter

Vereinbarungen, in den Folgequartalen und -jahren weiter positiv entfalten.

Unter Berücksichtigung des drupa-bedingt starken Vorjahreshalbjahres zeigt sich

der Auftragseingang nach sechs Monaten mit 1.116 Mio. EUR auf einem stabilen

Niveau (Vorjahreszeitraum: 1.273 Mio. EUR). Im zweiten Quartal wurden 557 Mio.

EUR erzielt (Vorjahreswert: 551 Mio. EUR). Die komplexen Zollregelungen der

US-Regierung führten teilweise zu Auftragsverschiebungen. Ein starkes Signal

setzte dagegen die erfolgreiche Teilnahme an der Branchenmesse Labelexpo im

September: Mit Aufträgen im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich unterstreicht

HEIDELBERG die strategische Bedeutung und das Wachstumspotenzial des

Etikettendruckgeschäfts.

HEIDELBERG behauptet weltweit starke Marktposition

"HEIDELBERG behauptet sich in einem sehr anspruchsvollen Marktumfeld besser als

der Wettbewerb und zeigt erneut, dass die Strategie greift und Früchte trägt.

Die positiven Entwicklungen in unseren Kernsegmenten bestätigen unsere

Ausrichtung. Besonders erfreulich ist, dass wir unsere Profitabilität deutlich

steigern konnten - ein klares Zeichen für die Wirksamkeit unserer Maßnahmen", so

der Vorstandsvorsitzende Jürgen Otto.

Der Free Cashflow war nach sechs Monaten erwartungsgemäß mit -63 Mio. EUR

weiterhin negativ, jedoch gegenüber dem ersten Halbjahr des vorangegangenen

Geschäftsjahrs (-102 Mio. EUR) deutlich verbessert. Das Ergebnis nach Steuern

lag nach sechs Monaten deutlich über dem Vorjahr (-35 Mio. EUR) und war

ausgeglichen, im zweiten Quartal war es mit 11 Mio. EUR positiv

(Vorjahresquartal: 7 Mio. EUR).

Im Segment Print & Packaging Equipment legte der Umsatz im Halbjahr auf 463 Mio.

EUR zu (Vorjahreswert: 395 Mio. EUR). Das Segment Digital Solutions & Lifecycle

erzielte im Berichtszeitraum einen Umsatz von 493 Mio. EUR (Vorjahreswert: 491

Mio. EUR).

Besonders erfreulich war die Bestellung von zehn Jetfire 50 Digitaldrucksystemen

sowie mehreren digitalen Etikettenmaschinen von Gallus durch einen Kunden aus

China. Darüber hinaus konnten auf der Fachmesse Labelexpo weitere Aufträge für

das digitale Etikettendrucksystem Gallus One verzeichnet werden. Der Umsatz im

Segment Technology Solutions lag nach sechs Monaten bei 29 Mio. EUR

(Vorjahreswert: 29 Mio. EUR). Die im Frühjahr verkündete Partnerschaft mit

VINCORION Advanced Systems GmbH im Bereich Defense verläuft planmäßig. Das

bereinigte EBITDA konnte in allen Segmenten verbessert werden.

"Unsere Strategie greift: Der Verpackungs- und Etikettendruck ist der Motor

unseres Kerngeschäfts", sagt Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und

Vertrieb bei HEIDELBERG. "Auf der Labelexpo in Barcelona sind insbesondere

unsere digitalen Innovationen für den wachsenden Etikettendruck auf großes

Kundeninteresse gestoßen, was zu zahlreichen Abschlüssen führte. Darüber hinaus

etabliert sich unser Angebot für den industriellen Digitaldruck rund um die

Jetfire Systeme Schritt für Schritt in den relevanten Märkten."

Potenziale sieht das Unternehmen im Kerngeschäft in einer führenden Rolle als

Systemintegrator im Verpackungs- und Digitaldruck mit hybriden Drucklösungen

sowie dem Software- und Servicegeschäft in einem digitalen Ökosystem. Im Bereich

Technology Solutions steht der Ausbau des Betriebs von Ladeinfrastruktur

inklusive DC-Technologie und die Erschließung neuer Marktsegmente, insbesondere

der Bereich Defense, im Fokus.

Jahresprognose trotz schwierigem wirtschaftlichem Umfeld bestätigt

Das Unternehmen bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026. Ein

solider Auftragsbestand, laufende Effizienzmaßnahmen und die konsequente

Umsetzung der Strategie bilden die Grundlage für das Erreichen der Ziele.

Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und unter Berücksichtigung der

Chancen und Risiken erwartet das Unternehmen, vorausgesetzt, dass das globale

Wirtschaftswachstum nicht schwächer ausfällt, als von den Instituten

prognostiziert, einen Umsatz in Höhe von rund 2.350 Mio. EUR im Geschäftsjahr

2025/2026 (2024/2025: 2.280 Mio. EUR). Die um Sondereinflüsse bereinigte

EBITDA-Marge soll auf bis zu 8 Prozent steigen (Vorjahr: 7,1 Prozent).

Über HEIDELBERG:

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes

Technologieunternehmen, das weltweit seit 175 Jahren für Innovationskraft,

Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf

Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter die Weiterentwicklung in den

Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem

Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden

maximale Produktivität und Effizienz erreichen können. Darüber hinaus setzt das

Unternehmen auf den Ausbau neuer Geschäftsfelder im Industriegeschäft wie den

hochpräzisen Anlagenbau mit integrierter Steuerung, Automatisierungstechnik und

Robotik sowie die wachsenden Green Technologies. Aufgrund einer starken

internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz

seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China

und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke,

ist das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum positioniert.

Pressemappe 175 Jahre HEIDELBERG - Home of Print | HEIDELBERG (https://www.heide

lberg.com/global/en/about_heidelberg/press_relations/press_kits/2025_1/175_years

_heidelberg.jsp)

Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im

Investor-Relations (https://www.heidelberg.com/global/de/about_heidelberg/invest

or_relations/overview_1.jsp) - und Presseportal (https://www.heidelberg.com/glob

al/de/about_heidelberg/press_relations/press_release/ov_press_lounge.jsp#%3B1475

%3B0%3B0%3B0%3B%3Bscore%3B0) der Heidelberger Druckmaschinen AG unter

http://www.heidelberg.com zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis:

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf

Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen

Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist,

dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige

tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen

Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu

diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen

Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der

grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige

Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser

Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

