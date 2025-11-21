Warner Bros. Discovery Aktie
WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041
|
21.11.2025 01:32:21
Paramount, Comcast and Netflix submit bids for Warner Bros Discovery: source
The bids represent the first step in the possible sale of all or part of the century-old Hollywood studioWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
