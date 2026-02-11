Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
11.02.2026 09:05:00
Patchday Microsoft: Angreifer nutzen Windows- und Word-Lücken aus
Es sind wichtige Sicherheitsupdates für unter anderem Exchange Server, Hyper-V, Office und Windows erschienen. Es gibt bereits Attacken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
