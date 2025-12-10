Pfizer Aktie
|21,90EUR
|0,06EUR
|0,25%
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
10.12.2025 13:55:18
Pfizer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern dürfte für 2026 einen Umsatz von 60,4 Milliarden US-Dollar und Gewinn je Aktie von 2,95 Dollar in Aussicht stellen, schrieb Chris Schott am Dienstagabend. Damit lägen man unter den Konsensschätzungen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:59 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 30,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 25,33
|
Abst. Kursziel*:
18,44%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 25,33
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,44%
|
Analyst Name::
Chris Schott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
