Pfizer Aktie

21,90EUR 0,06EUR 0,25%
Pfizer

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

10.12.2025 13:55:18

Pfizer Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern dürfte für 2026 einen Umsatz von 60,4 Milliarden US-Dollar und Gewinn je Aktie von 2,95 Dollar in Aussicht stellen, schrieb Chris Schott am Dienstagabend. Damit lägen man unter den Konsensschätzungen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:59 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 30,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 25,33 		Abst. Kursziel*:
18,44%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 25,33 		Abst. Kursziel aktuell:
18,44%
Analyst Name::
Chris Schott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
