NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern dürfte für 2026 einen Umsatz von 60,4 Milliarden US-Dollar und Gewinn je Aktie von 2,95 Dollar in Aussicht stellen, schrieb Chris Schott am Dienstagabend. Damit lägen man unter den Konsensschätzungen./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:59 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:15 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.