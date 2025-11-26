Pfizer Aktie
|22,23EUR
|0,04EUR
|0,16%
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
Pfizer Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Pfizer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Nach der jährlichen Branchenveranstaltung von Berenberg unter anderem mit Pfizer-Finanzchef Dave Denton sowie Informationsveranstaltungen nach den Quartalszahlen erwarte er, dass es für den Pharmakonzern in den kommenden Jahren hart bleibe, schrieb Kerry Holford in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Patente liefen aus, und Pfizer müsse in die Wirkstoffentwicklung investieren. Zum Ende der Dekade dürfte das Wachstum aber zurückkehren./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Hold
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
$ 25,00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 25,72
|
Abst. Kursziel*:
-2,80%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 25,72
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,80%
|
Analyst Name::
Kerry Holford
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Pfizer Inc.mehr Nachrichten
|
18.11.25
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
13.11.25
|Pfizer-Aktie zeigt kaum Regung: Metsera-Übernahme abgeschlossen (Dow Jones)
|
13.11.25
|BioNTech-Aktie gibt deutlich ab: Pfizer trennt sich wohl vollständig von seiner Beteiligung (finanzen.at)
|
13.11.25