Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
|
19.12.2025 22:49:38
Philosophy Capital Initiates Compass Position as the Brokerage Moves Past Expansion Mode
Philosophy Capital Management LLC established a new holding in Compass (NYSE:COMP), reporting ownership of 3,364,449 shares valued at $27.02 million as of September 30, 2025, according to a filing with the Securities and Exchange Commission (SEC) dated November 14, 2025. The position was not present in the prior quarter’s disclosure.This new position accounts for 1.11% of Philosophy Capital Management LLC’s $2.44 billion in reportable U.S. equity assets.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Compass Group plcmehr Nachrichten
|
18.12.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.12.25
|FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Compass Group von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08.12.25
|FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.12.25
|FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.11.25
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
26.11.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
25.11.25
|Dienstagshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)