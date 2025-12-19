Compass Group Aktie

Philosophy Capital Initiates Compass Position as the Brokerage Moves Past Expansion Mode

Philosophy Capital Management LLC established a new holding in Compass (NYSE:COMP), reporting ownership of 3,364,449 shares valued at $27.02 million as of September 30, 2025, according to a filing with the Securities and Exchange Commission (SEC) dated November 14, 2025. The position was not present in the prior quarter's disclosure.This new position accounts for 1.11% of Philosophy Capital Management LLC's $2.44 billion in reportable U.S. equity assets.Top holdings after the filing:
