Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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08.04.2026 10:20:00
Pixel-Update April 2026: Google behebt App-Abstürze und Systemfehler
Google hat ein April-Update für seine Pixel-Geräte veröffentlicht. Es bessert vornehmlich Fehler aus. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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