Pluszeichen in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Handelsende steigen

Schlussendlich ging der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 4 177,27 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,578 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,149 Prozent auf 4 175,85 Punkte an der Kurstafel, nach 4 169,62 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 4 163,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 195,96 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3,82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.10.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 095,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 304,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2022, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 3 593,18 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 8,33 Prozent aufwärts. 4 491,51 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 3 802,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Flutter Entertainment (+ 3,90 Prozent auf 138,65 GBP), Infineon (+ 2,33 Prozent auf 29,19 EUR), Stellantis (+ 2,04 Prozent auf 18,70 EUR), BMW (+ 2,04 Prozent auf 92,95 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,00 Prozent auf 105,04 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,06 Prozent auf 375,00 EUR), Eni (-1,78 Prozent auf 15,37 EUR), Allianz (-1,16 Prozent auf 221,00 EUR), SAP SE (-0,65 Prozent auf 129,28 EUR) und adidas (-0,41 Prozent auf 170,48 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 5 763 271 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 337,252 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,15 erwartet. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 11,01 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

