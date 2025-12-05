ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

Euro STOXX 50-Kursverlauf 05.12.2025 09:29:02

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start fester

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start fester

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch heute fort.

Um 09:11 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,23 Prozent nach oben auf 5 731,22 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,873 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,150 Prozent auf 5 726,64 Punkte an der Kurstafel, nach 5 718,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 726,64 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 733,28 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,26 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 05.11.2025, den Wert von 5 669,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 318,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 951,58 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 16,54 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten registriert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 119,50 EUR), BASF (+ 1,57 Prozent auf 43,44 EUR), Deutsche Bank (+ 1,10 Prozent auf 31,33 EUR), Bayer (+ 1,00 Prozent auf 33,91 EUR) und UniCredit (+ 0,90 Prozent auf 65,81 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Eni (-1,92 Prozent auf 16,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,42 Prozent auf 527,00 EUR), Rheinmetall (-1,17 Prozent auf 1 522,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,28 Prozent auf 105,15 EUR) und Enel (-0,27 Prozent auf 8,80 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 190 586 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 373,415 Mrd. Euro den größten Anteil.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

