ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Euro STOXX 50-Kursverlauf
|
05.12.2025 09:29:02
Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start fester
Um 09:11 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,23 Prozent nach oben auf 5 731,22 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,873 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,150 Prozent auf 5 726,64 Punkte an der Kurstafel, nach 5 718,08 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 726,64 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 733,28 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,26 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 05.11.2025, den Wert von 5 669,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 318,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 951,58 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 16,54 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten registriert.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 119,50 EUR), BASF (+ 1,57 Prozent auf 43,44 EUR), Deutsche Bank (+ 1,10 Prozent auf 31,33 EUR), Bayer (+ 1,00 Prozent auf 33,91 EUR) und UniCredit (+ 0,90 Prozent auf 65,81 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Eni (-1,92 Prozent auf 16,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,42 Prozent auf 527,00 EUR), Rheinmetall (-1,17 Prozent auf 1 522,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,28 Prozent auf 105,15 EUR) und Enel (-0,27 Prozent auf 8,80 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 190 586 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 373,415 Mrd. Euro den größten Anteil.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu ASML NVmehr Analysen
|01.12.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|25.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|944,70
|-0,61%
|BASF
|43,66
|1,42%
|Bayer
|33,36
|-0,67%
|BNP Paribas S.A.
|75,18
|-0,52%
|Deutsche Bank AG
|31,11
|0,55%
|Enel S.p.A.
|8,75
|-0,79%
|Eni S.p.A.
|15,99
|-2,67%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|531,40
|-0,71%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,36
|0,13%
|Rheinmetall AG
|1 532,00
|-0,10%
|Siemens Energy AG
|117,40
|0,56%
|UniCredit S.p.A.
|64,96
|-1,16%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|106,20
|0,90%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 723,93
|0,10%
