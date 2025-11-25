ASML NV Aktie

864,80EUR 6,10EUR 0,71%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
25.11.2025 10:50:27

ASML NV Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1000 auf 1030 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Francois-Xavier Bouvignies erhöhte seine Gewinnschätzungen (EPS) für den Halbleiterindustrie-Ausrüster der Jahre 2026 und 2027 um 7 Prozent. Dies reflektiere die robusten Aussichten für die KI-gestützten Bereiche Memory und Logic, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
1 030,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
861,80 € 		Abst. Kursziel*:
19,52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
864,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,10%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten

Analysen zu ASML NVmehr Analysen

10:50 ASML NV Buy UBS AG
18.11.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 ASML NV Buy UBS AG
20.10.25 ASML NV Buy UBS AG
17.10.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 865,10 0,75% ASML NV

Aktuelle Aktienanalysen

11:24 Bayer Neutral UBS AG
10:52 easyJet Buy UBS AG
10:50 ASML NV Buy UBS AG