ASML NV Aktie
|864,80EUR
|6,10EUR
|0,71%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1000 auf 1030 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Francois-Xavier Bouvignies erhöhte seine Gewinnschätzungen (EPS) für den Halbleiterindustrie-Ausrüster der Jahre 2026 und 2027 um 7 Prozent. Dies reflektiere die robusten Aussichten für die KI-gestützten Bereiche Memory und Logic, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
1 030,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
861,80 €
|
Abst. Kursziel*:
19,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
864,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,10%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten
|
12:27
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 legt zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
24.11.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.11.25
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu ASML NVmehr Analysen
|10:50
|ASML NV Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|20.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|17.10.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|10:50
|ASML NV Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|20.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|17.10.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|10:50
|ASML NV Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|20.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|16.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|15.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|865,10
|0,75%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:24
|Bayer Neutral
|UBS AG
|10:52
|easyJet Buy
|UBS AG
|10:50
|ASML NV Buy
|UBS AG