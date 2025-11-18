ASML NV Aktie

872,90EUR -2,00EUR -0,23%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

18.11.2025 10:47:13

ASML NV Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" belassen. Endlich würden die Lagerbestände im Auto- und Industriesektor sinken, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend zur europäischen Halbleiterbranche. Die Margen dürften allerdings bis Ende des nächsten Jahres belastet bleiben, sofern sich die Endmärkte nicht rasch erholten. In Bezug auf die aktuellen Trends sei ASML eine deutlich bessere Wahl als die im Automobil-/Industriesektor engagierten Unternehmen Infineon oder STMicro. Deren Erholung hänge von einer stärkeren Nachfrage auf dem Auto- und Industriemarkt ab, die jedoch noch nicht absehbar sei./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 20:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

