Gewinne in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50

Am Freitag geht es im Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,49 Prozent auf 5 746,19 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,873 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,150 Prozent auf 5 726,64 Punkte an der Kurstafel, nach 5 718,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 726,64 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 748,18 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,52 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 669,13 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 318,15 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 05.12.2024, den Wert von 4 951,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,84 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5 818,07 Punkte. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,39 Prozent auf 119,90 EUR), adidas (+ 2,32 Prozent auf 165,40 EUR), BASF (+ 2,15) Prozent auf 43,69 EUR), BMW (+ 1,67 Prozent auf 94,74 EUR) und Infineon (+ 1,58 Prozent auf 37,08 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Eni (-1,99 Prozent auf 15,99 EUR), Enel (-0,73 Prozent auf 8,76 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,71 Prozent auf 530,80 EUR), Rheinmetall (-0,65 Prozent auf 1 530,00 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,19 Prozent auf 105,65 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 088 309 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 373,415 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

