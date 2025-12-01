ASML NV Aktie
|905,40EUR
|-1,60EUR
|-0,18%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 1000 auf 1100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande setzte die Aktien des Lithografie-Spezialisten zudem auf die "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen von JPMorgan. ASML befinde sich in einem mehrjährigen Aufschwung, so der Experte am Freitagabend. Im Rahmen seines Branchenausblicks für 2026 sind die Aktien der Niederländer auch sein Halbleiter-Favorit. Angesichts immens steigender Marktpreise für DRAM-Speicherchips sei es keine Frage des ob, sondern lediglich wann neue Kapazitäten aufgebaut würden. Moderne DRAM-Speicher nutzen EUV-Belichtung von ASML./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
1 100,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
907,90 €
|
Abst. Kursziel*:
21,16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
905,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,49%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
