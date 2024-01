Pluszeichen in Frankfurt: DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Am Dienstag springt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,08 Prozent auf 16 955,54 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,714 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,293 Prozent fester bei 16 991,37 Punkten, nach 16 941,71 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 16 946,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 999,58 Punkten lag.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Stand von 16 751,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2023, lag der DAX bei 14 716,54 Punkten. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 30.01.2023, mit 15 126,08 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,11 Prozent nach oben. Bei 16 999,58 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Zähler.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 2,27 Prozent auf 333,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,09 Prozent auf 87,12 EUR), Infineon (+ 2,06) Prozent auf 34,21 EUR), Porsche (+ 1,15 Prozent auf 77,62 EUR) und Siemens (+ 1,05 Prozent auf 169,10 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Zalando (-3,59 Prozent auf 18,95 EUR), Continental (-3,48 Prozent auf 74,30 EUR), Fresenius SE (-2,88 Prozent auf 26,34 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,71 Prozent auf 44,06 EUR) und MTU Aero Engines (-1,54 Prozent auf 217,80 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 705 254 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 187,152 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

2024 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at