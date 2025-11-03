DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MTU Aero Engines-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden MTU Aero Engines-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 180,50 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die MTU Aero Engines-Aktie investiert, befänden sich nun 0,554 MTU Aero Engines-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.10.2025 gerechnet (378,10 EUR), wäre die Investition nun 209,47 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 109,47 Prozent vermehrt.

Insgesamt war MTU Aero Engines zuletzt 20,34 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der MTU Aero Engines-Anteile an der Börse XETRA war der 06.06.2005. Der erste festgestellte Kurs des MTU Aero Engines-Papiers lag damals bei 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at