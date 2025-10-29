Neutral von UBS AG für MTU Aero Engines-Aktie

Die MTU Aero Engines-Aktie wurde von UBS AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 400 auf 390 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant hob am Dienstagabend seine Schätzungen bis 2027, schraubte sie aber ab 2028 zurück. Kurzfristig dürfte der Markt vom Triebwerkhersteller positiv überrascht werden, längerfristig gebe es aber Enttäuschungsrisiken.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der MTU Aero Engines-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von MTU Aero Engines befand sich um 11:32 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 376,20 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 3,67 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 28 736 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2025 um 17,6 Prozent zu. Am 25.02.2026 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

